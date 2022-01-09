أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 73 شخصا من بينهم عسكريون بالجيش وطلاب عسكريون.

بتهمة الانتماء لحركة الخدمة أصدر مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب بنيابة إسطنبول قرارات اعتقال بزعم إجراء الأشخاص الصادر بحقهم القرارات اتصالات هاتفية من هواتف عمومية وفق تقارير استخباراتية.

وفي ساعات الصباح شنت قوات الأمن حملات متزامنة في 25 مدينة مركزها إسطنبول لتنفيذ قرارات الاعتقال تلك، حيث تم اعتقال 57 شخص من إجمالي الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

شملت قرارات الاعتقال 6 من أفراد القوات الجوية و3 من أفراد قوات الدرك و10 من أفراد القوات البرية. وكان من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال أيضا 53 عسكريا سابقا.