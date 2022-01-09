أنقرة (زمان التركية) – رفع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رسوم الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى 55 ألف و194 ليرة.

أكار أشار إلى ارتفاع عدد طالي الإعفاء من الخدمة العسكرية خلال عام 2022 بنحو 57 في المئة.

وأرجع أكار ارتفاع رسوم الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى الزيادة في رواتب الضباط.

وأضاف أكار أنه عقب انتهاء مدة الخدمة الأساسية المحددة بستة أشهر فإن الراغبين في الاستمرار بالجيش لمدة 12 شهرا سيحصلون على راتب بقيمة 4250 ليرة للجندي و8500 ليرة لضباط الاحتياط و9 آلاف ليرة للضابط.

هذا ويتم تحديد رسوم الإعفاء من الخدمة وفقا لمعدلات رواتب الموظفين الحكوميين. وكانت الحكومة أعلنت مؤخرًا مضاعفة الحد الأدنى للأجور.