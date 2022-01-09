أنقرة (زمان التركية) – يتوجه كل عام من تركيا 50 ألف طالب للخارج للدراسة في الجامعات.

يفضل غالبية خريجي أفضل المدارس الثانوية في تركيا، ارتياد الجامعات في الخارج.

بدأ معظم خريجي المدارس الثانوية العامة والخاصة، الذين يدرسون بلغة أجنبية ويحصلون على أعلى الدرجات، في الدراسة في جامعات في الخارج.

ووفقا لأحدث البيانات، 104 من خريجي المدارس الثانوية الألمانية في عام 2021 ذهبوا إلى جامعات في الخارج. 10 فقط من الخريجين يدرسون في جامعات تركيا.

ومن بين خريجي مدرسة نوتردام دي سيون الثانوية الفرنسية لعام 2021، اختار 42 بالمائة الدراسة في تركيا و 58 بالمائة اختاروا الدراسة في الخارج.

ومن خريجي 2020 من هذه المدرسة أيضا، قرر 61 بالمائة الدراسة في جامعة في تركيا و39 بالمائة في الخارج.

ويذهب 50 بالمائة من الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الثانوية لمؤسسة الصحة والتعليم (SEV) يذهبون إلى جامعات في الخارج للتعليم العالي كل عام.

ويقول إيرهان أركوت نائب رئيس جامعة “ماف” التركية الخاصة، إن الجامعات الألمانية هي من بين الخمسة الأوائل في تفضيلات الجامعات لخريجي مدرسة إسطنبول الثانوية للبنين (IEL) لهذا العام.

وأضاف أركوت: “في الماضي فضل هذؤلاء الطلاب الدراسة في تركيا. ولكن لأول مرة في عام 2019، انعكست هذه النسبة ويبدو أن الاتجاه إلى الدراسة في الخارج قد تسارع”.

ويعد أحد أسباب تفضيل هؤلاء الشباب اللامعين في تركيا، الدراسة في الجامعات في الخارج هو “رفضهم الدراسة في جامعة غير حرة وغير مستقلة”.