أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة “رويترز” أن عام 2022 سيكون عاما مظلما بالنسبة إلى الليرة التركية.

نتيجة للمسح الذي أجرته رويترز بمشاركة 49 من خبراء العملات، كانت توقعات 2022 بالنسبة لليرة التركية هي انخفاض بنسبة 14 في المائة.

ومن المتوقع أن يتجاوز انهيار قيمة الليرة 10%، في الأشهر الثلاثة الأولى، يليه 14 في المائة في بقية العام.

وارتفع الدولار إلى مستوى 13.80 تقريبًا في الأسبوع الأول من العام الجديد، وبالتالي بلغ الانخفاض الأسبوعي لقيمة الليرة التركية حوالي 5 بالمائة.

فقدت الليرة التركية قيمتها بنسبة 18.8 في المائة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها من ذروتها التاريخية عند 18.4 إلى 10.

وعلى الرغم من أن التضخم النقدي ارتفع إلى 36 في المائة، وهي أسرع زيادة منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أن التوقع بأن البنك المركزي التركي لن يزيد معدل السياسة، الذي كان أقل بمقدار 22 نقطة، أفقد العملة التركية جاذبيتها، حيث فقدت قيمتها بمقدار 44 في المائة العام الماضي.

تشير البيانات الرسمية إلى أنه لم يكن هناك استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن استبدال الدولار بالليرة لدعم العملة المحلية، حيث ارتفعت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية.