أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه يتوقع إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال مشاركته في برنامج على قناة “هابرترك” التركية من تقديم الإعلامي فاتح ألطايلي.

سأل ألطايلي، “هل تتوقع انتخابات؟”، فأجاب عليه رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو: “أتوقع انتخابات في سبتمبر”.

كيليتشدار أوغلو قال إنهم سيتخلصون من الحكومة الحالية عبر صناديق الاقتراع.

ورد كيليتشدار أوغلو على المخاوف من إقالة عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من منصبه بعد فتح تحقيقات ضد موظفي بلدية إسطنبول بتهمة الإرهاب مؤكدًا أنه لا يرى مثل هذا الاحتمال.

كيليتشدار أوغلو قال إنه تم الافتراء على موظفي بلدية إسطنبول، مشيرا إلى أنه سيطلب منهم جميعًا رفع دعوى تعويض.

كما أشار كيليتشدار أوغلو إلى أنهم سيحلون الاقتصاد من خلال الاستماع إلى أولئك الذين لديهم مشاكل.

تطالب المعارضة في تركيا بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة، ويصر على إجرائها في موعدها عام 2023. ومؤخرًا قال أردوغان، معبرًا عن إصراره على عدم مغادرة السلطة، إن حزبه سيخوض انتخابات 2023، وحتى 2053.