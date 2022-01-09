أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع كل أحزاب المعارضة التركية، فيمكن الوصول إلى مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأوضح سنجار أنهم لا يبحثون عن تحالف مع أحزاب المعارضة، لكنهم يريدون إجراء عملية تفاوض مشتركة.

وأضاف سنجار: “نريد التفاوض بشكل علني وشفاف حول عملية الانتخابات الرئاسية مع أحزاب المعارضة. إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء، فلن يكون من الصعب تحديد الاسم”.

وتابع رئيس الحزب الكردي: “إذا تمكنا من تحقيق مفاوضات وحوار واتفاق مع جميع أحزاب المعارضة، فإننا سنتبنى فكرة المرشح المشترك ونعمل على هذا الأساس. إذا لم يكن هناك اتفاق مع المعارضة في الإطار الذي أشرنا إليه، فسنتحدث عما سنفعله”.

كما صرح سنجار أنهم مهتمون بأفكار الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، لكنهم يأخذون المناقشات في المؤسسات ويتخذون القرارات في هذه الآليات الديمقراطية.

وأشار سنجار إلى مطالب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، لا توافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما أكد سنجار أنه يجب على تركيا وهي أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس أوروبا، أن تمتثل لجميع الالتزامات والاتفاقيات الدولية.