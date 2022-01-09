أنقرة (زمان التركية) – قال قيادي في حزب العدالة والتنمية، إن محاولة دفع الشعب إلى التخلي عن العملة الأجنبية واستبدالها بالليرة التركية، لم يكن ناجحًا. وفق وكالة “رويترز”.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن في 20 ديسمبر، عن ودائع آجلة بالليرة التركية بفوائد تساوي الودائع بالعملة الأجنبية مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب، كما دعا إلى استبدال الدولار بالليرة التركية، من أجل الحد من تراجع العملة المحلية.

البيانات المالية الرسمية تشير إلى أن إجراءات أردوغان لم تؤتي ثمارها بعد. يخشى الناس من المغامرة و يفضلون الحفاظ على مدخراتهم في صورة عملات قوية.

رويترز ذكرت أن مسؤولًا كبيرًا في حزب العدالة والتنمية قال إن هناك مستوى مرتفعًا من المشاركة في حساب الودائع المحمي بالعملة الأجنبية، لكن عدد من يستبدلون العملة الأجنبية بالليرة التركية منخفض.

وقال عضو الحزب الحاكم في إشارة إلى أن المستوى الحالي لا يلبي التوقعات: “لا يزال هناك نشاط في سعر الصرف. يشعر المواطنون بالقلق من احتمال حدوث حركة تصاعدية. يحتاج هذا النظام إلى شرح جيد للغاية. يجب إيقاف الطلب على العملات الأجنبية بطريقة ما، وعلينا أن نوفر الثقة في الليرة”.

وذكرت 3 مصادر مصرفية ومسؤول قريب من الموضوع لوكالة “رويترز”، أن حسابات الودائع المحمية بالبورصة، والتي لا يمكن فتحها إلا من قبل الأفراد، يتم تحويلها بشكل أساسي من ودائع العملات الأجنبية إلى الودائع بالليرة التركية.

ومما يشير إلى عدم الاستجابة لطلب الرئيس أردوغان بشأن تحويل الدولار إلى الليرة، ارتفاع معدل الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك مرة أخرى، حيث أظهرت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أنه بعد الانخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية للأشخاص الحقيقيين في أسبوع 24 ديسمبر، ، كانت هناك زيادة مرة أخرى في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، في الأسبوع الأخير من العام، زادت ودائع المعادن الثمينة والعملات الأجنبية لأشخاص حقيقيين، بمقدار 351 مليون دولار.