أنقرة (زمان التركية) – هاجم حوالي 30 شخصا من مجموعة “الذئاب الرمادية” المنتمين إلى حزب الحركة القومية، ثلاث شبان أكراد في العاصمة أنقرة.

المهاجمين العنصريين، قطعوا طريق الشبان الأكراد بينما كانوا يمرون أمام كلية الحقوق بجامعة أنقرة.

وتسبب الهجوم في إصابة الكردي “K.Y” في قدمه، حيث تم تصويب سكين إليه، ونقل على إثر الإصابة للمستشفى.

الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث بعد الهجوم، لم تقم بأي اعتقالات، فقط اكتفت باستجواب المهاجمين.

عقب الاستجواب نقلت الشرطة المجموعة الفاشية إلى مركز شرطة إيسات على أساس أنه “لن يقع أي حادث”.

بينما الشابان الآخران اللذان تعرضا للهجوم محتجزان في مركز شرطة جابجي شهيد بيرول لأخذ اقوالهما.

عيسى كوك، أحد أفراد المجموعة المهاجمة، كان قد شارك منشورا على تويتر قبل وقت قصير من وقوع الحادث، وكتب فيه “ليست نزهة مسائية”.

عيسى كوك الذي يعمل محاميا، كان قد هاجم في وقت سابق طالبين في كلية الحقوق بجامعة أنقرة.