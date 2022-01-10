أنقرة (زمان التركية) – أكد البرلماني التركي المعارض عن حزب الخير كوراي أيدين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيتلقى هزيمة تاريخية في الانتخابات القادمة.

وأوضح أيدين أن حزب الخير يشهد انتقال عدد كبير من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرا إلى أن هذا التدفق سيزداد في الأشهر المقبلة.

وذكر أيدين أن 80% من المنضمين لحزب الخير، كانوا أعضاء في حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أيدين أن حزب العدالة والتنمية يفقد أصوات ناخبيه وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأكد أيدين أن الرئيس أردوغان سيتلقى هزيمة تاريخية في صناديق الاقتراع، وسيعيش اليوم الأكثر إيلاما في العشرين سنة الأخيرة من حياته.

وتابع أيدين مشيرا إلى الحزب الحليف للحزب الحاكم: “تشكلت كتلة حزينة ويائسة كبيرة في حزب الحركة القومية. قررت عدم التصويت لأردوغان”.

وشدد أيدين أيضا على أن حزب الخير اكتسب ثقلا، وهناك مشاركة في الحزب من كافة شرائح المجتمع. كما تسارعت في الشهر الماضي عملية تسجيل الأعضاء من القرى والأحياء ذات الأصل العلوي. وفق تصريحه.