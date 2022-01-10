أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق بشكتاش التركي مع نظيره ريزاسبور بهدفين.

المباراة عقدت ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري التركي الممتاز، في استاد تشايكور ديدي في ولاية ريزا شمال تركيا.

وسجل هدفي بشكتاش ميتشي باتشوايي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وإميرهان إلخان في الدقيقة 60.

أما هدفي ريزاسبور فسجلهما جويل بوهيانيالو في الدقائق “56، 86”.

وخلال المباراة حصل جوكهان جونول من ريزاسبور على كارت أحمر، وفراثيسكو روبيو من بشكتاش على كارت أحمر.

وبهذه النتيجة يأتي بشكتاش في المركز التاسع من الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 29.

أما ريزتسبور فيأتي في المركز الـ19، بإجمالي 18 نقطة.