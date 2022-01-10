أنقرة (زمان التركية) – لجأ اتحاد المستهلكين في تركيا إلى القضاء لإلغاء الزيادة الأخيرة التي فرضتها الحكومة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام الجديد.

تراوحت نسبة الزيادة في الكهرباء بين 50 و130 في المئة.

اتحاد المستهلكين التركي قال في بيان إنه أقدم على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة العليا ضد هيئة تنظيم سوق الطاقة لإلغاء العمل بقرار التصديق على التسعيرة الجديدة وقرار المؤسسة رقم 10708 الصادر في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن الزيادات المفروضة في أسعار الكهرباء اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري هي الزيادات الأعلى في تاريخ الجمهورية التركية وأن الحكومة بهذا القرار تخلت عن مفهوم الحماية الاجتماعية ولم تأخذ بعين الاعتبار توفير الكهرباء بشكل عادل ورخيص للجميع الذي يعد أبسط حقوق المستهلك.