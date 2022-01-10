أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن التركية في إسطنبول حملة أمنية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

أسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال خمسة أشخاص من بينهم ك.ي الصادر بحقه حكم نهائي بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بجانب ت.أ، الذي يشارك ضمن القوات الخاصة للتنظيم المزعوم.

وشنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول الحملة للقبض على المشتبه بهم الذين يصدرون جوازات سفر زائفة لأعضاء التنظيم الإرهابي وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة إسطنبول.

وخلال أعمال التفتيش صادرت قوات الأمن جواز سفر وسلاحين غير مرخصين والعديد من المواد الرقمية.

اعتقالات بولاية فان

كما شهدت ولاية فان شرق تركيا حملات أمنية ضد تنظيم العمال الكردستاني وحركة الخدمة أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص.

مديرية أمن قالت في بيان إنها تمكنت خلال الفترة بين الثالث والتاسع من يناير/ كانون الأول الجاري، من إلقاء القبض على 9 أشخاص خلال ست حملات في إطار التحقيقات القائمة ضد حركة الخدمة بجانب القبض على أحد أفراد تنظيم العمال الكردستاني وبدء الإجراءات القانونية ضدهم.