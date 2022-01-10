إسلام آباد تلغي صفقة عسكرية عملاقة مع أنقرة

أعلنت باكستان انسحابها من صفقة عسكرية أجرتها مع تركيا في عام 2018 بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء 30 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز (T129 ATAK) .

خلال مؤتمر صحفي، أكد اللواء الباكستاني بابار افتخار، مدير قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، إلغاء الصفقة، رغم أنها كانت من المنتظر أن تكون أكبر صادرات تركية للأسلحة على الإطلاق.

تؤكد مصادر مطلعة أن إلغاء الصفقة العملاقة مع تركيا سببه واشنطن، حيث تحتاج تركيا إلى تصاريح تصدير منها للمضي قدمًا في البيع، وفقا للاتفاقية الخاصة بمشروع طائرات هليكوبتر (T129s) التي تصنع محركاتها شركة (Rolls Royce) البريطانية وشركة (Honeywell) الأمريكية.

هل تبحث الدولة في تركيا عن “مخرج آمن” لسلالة أردوغان؟

قال سونار تشاغبتاي، الخبير التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقال له بمجلة “فورين أفيرز”: “عقد صفقة مع المعارضة للعفو عن أردوغان وعائلته من جميع الجرائم التي ارتكبوها هو أفضل خيار متاح لضمان عملية انتقال سلسة وسليمة للسلطة في تركيا تحت رعاية الجيش”.

من جانبه، قال المحلل السياسي التركي، أستاذ العلوم السياسية صواش جينتش، من خلال فيديو نشره عبر يوتيوب، إن تشاغبتاي المعروف بعلاقاته الوطيدة مع الجهات المتنفذة في أنقرة، كتب نصوص مقاله بالتشاور مع أردوغان ورجاله؛ غير أن المحللين الآخرين، منهم رئيس تحرير موقع خبردار سعيد صفاء، استبعدوا هذا الاحتمال، مؤكدين أن أردوغان لن يسلم السلطة للمعارضة مهما كان الأمر.

وفد أمني تركي يزور ليبيا لفتح ملفات “الخط الأحمر”

أفادت مصادر مطلعة أن وفدا أمنيا تركيا زار مؤخرا مدينتي طرابلس ومصراتة، وفتح ملفات “الخط الأحمر” الأمنية في ليبيا.

ووفقا لتصريحات “مصدر مطلع” لموقع “218” الليبي، التقى الوفد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش، لإبلاغهما بأن دفعة جديدة من المسلحين سيُنقلون إلى خارج ليبيا مطلع الأسبوع القادم.

وأشار الموقع إلى أن “اللقاء شهد إطلاع الوفد الأمني التركي على الأسباب التي دفعت إلى إرسال وحدات عسكرية لطرابلس، ومنها وجود مؤشرات على تحركات لخلايا نائمة لتنظيم (داعش) في المنطقة”.

زعيم المعارضة يتهم أردوغان بتوظيف تهمة الإرهاب

اتهم كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام تهمة الإرهاب الفضفاضة لإسكات جميع المعارضين أو المختلفين معه وتحويل انتباه المواطنين من فشل الحكومة إلى أمور أخرى.

في برنامج على قناة “خبر ترك” التركية، قال كليجدار أوغلو: “أردوغان يتهم المواطنين في شرق تركيا (ذات الأغلبية الكردية) بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني؛ وفي حين أنه يتهم المواطنين في غرب البلاد (ذات الأغلبية التركية) بالانتماء إلى منظمة فتح الله كولن. هذا الاتهام بات غريبا فعلاً، لكنه لم يعد ينطلي على هذا الشعب الذين بدأ يلاحظ أنه نقاش مصطنع من أجل التضليل وتغيير أجندة البلاد الحقيقية”.

“Doğu’ya gittiniz mi pkk, batıya geldiniz mi ftö oluyorsunuz. Böyle bir garabet çıktı ortaya ama toplum bu garabetin tamamen yapay ve gündemi saptırmak İçin olan bir tartışma olduğuna inanıyor”

Kılıçdaroğlu

pic.twitter.com/eMCiOwtQLO — Doç. Dr. Esen Savaş (@DoktorEsenSavas) January 8, 2022

رئيس فرنسا: لا مكان لـ”تركيا أردوغان” في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يرحب بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى أن مشروع أردوغان السياسي والحضاري لا يتوافق مع القيم الأوروبية، بل يعمل على توسيع الإسلام السياسي، على حد تعبيره.

في تصريحات خلال مقابلة مع صحيفة “Le Parisen” الفرنسية، هاجم ماكرون الرئيس أردوغان لعدم اعترافه بجمهورية قبرص (اليونانية)، ومتهمًا إياه بانتهاج سياسة عدوانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، في حين أنه اقترح عقد شراكة استراتيجية مع تركيا بدلاً من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

باباجان: أردوغان بات يتحدث من الكون الموازي!

في المؤتمر العام الأول لحزبه في منطقة بشيكتاش بمدينة إسطنبول، أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان أنه بات من المستحيل أن تتمكن حكومة أردوغان من خفض معدلات التضخم في البلاد.

وقال باباجان: “الحكومة الحالية أغلقت نفسها على العالم الخارجي، وهي تتحدث اليوم من الكون الموازي! أكبر مشكلة تواجهها تركيا اليوم هي الحكومة التي تدير البلاد، فإذا تغيرت ستنتقل البلاد من الظلام الدامس إلى النور المضيء، على حد تعبيره.

أردوغان مصمم على حكم تركيا حتى عام 2053!

قال أردوغان خلال افتتاحه عددًا من المشاريع في ولاية قارمان: “الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.

وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.

يشار إلى أن مراقبين يتوقعون أن يزيد أردوغان من الخطابات الإسلاموية وتوظيف الرموز والشعائر الإسلامية في السياسة كلما اقترب موعد الانتخابات من أجل منع اتجاه الفئات المحافظة إلى أحزاب أخرى.

كليجدار أوغلو يتوقع انتخابات مبكرة في سبتمبر

شدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو على أن الرئيس أردوغان لا يمكنه إدارة البلاد لمزيد من الوقت في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، معربًا عن توقعاته بإجراء انتخابات في سبتمبر المقبل، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج الإعلامي التركي المعروف فاتح ألتايلي في قناة “خبر ترك”.

كما أكد زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو أنه لا ينتظر أن يتجه الرئيس أردوغان إلى فرض وصاية على بلدية إسطنبول بتهمة صلة بعض موظفيها بالإرهاب، على أغلبية بلديات حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.