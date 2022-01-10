أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي على مستوى تركيا حول اتجاه الناخبين والأزمات الحالية، عن نتائج مذهلة.

استطلاع الرأي أعده مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية الدراسة الاستقصائية، وتم إجراؤه بمشاركة 1876 شخصًا في 20 ولاية ابرزها إسطنبول وإزمير وأنقرة وقونية وسامسون وطرابزون.

وفقا لنتائج استطلاع الرأي، فإنه إذا كانت الانتخابات ستجرى يوم الأحد القادم في تركيا، فإن 27٪ من المشاركين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، و 22.9٪ “حزب الشعب الجمهوري”، بينما قال 11.9٪ “لم أقرر”، و 10.3٪ “حزب الجيد”، و 9.4٪ “الشعوب الديمقراطي”.

وبحسب الاستطلاع فإن غالبية الناس يريدون “انتخابات مبكرة”. وحول السؤال المطروح على المواطنين “هل تعتقد أنه يجب إجراء انتخابات عامة مبكرة بالنظر إلى الأوضاع الحالية في تركيا؟”، أجاب 56.9٪ “نعم” و 24.2٪ “لا”.

وردا على سؤال “هل تعتقد أن السياسة الاقتصادية الأخيرة للحكومة ستخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية؟” قال 25.9٪ من المستطلعين “أعتقد”، بينما قال 20٪ “أنا متردد”. كانت نسبة “لا أصدق” 54.1٪.

كشفت الإجابات على السؤال “هل تجد نظام الحكم الرئاسي ناجحًا؟” نتيجة مذهلة.

أفاد ما مجموعه 24.3٪ من المشاركين أنهم وجدوا ذلك “ناجحًا” و 60٪ “غير ناجح”.

الفئة العمرية 18-24، والتي تمثل أولئك الذين سيصوتون لأول مرة، وجدوا أنه غير ناجح أكثر من الفئات العمرية الأخرى. تظهر هذه النتيجة أن حزب العدالة والتنمية، الذي لا يروق للجيل Z.