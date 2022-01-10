أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة “ميللي” التركية، أن وزير المالية التركي المستقيل مؤخرا لطفي ألفان، سيستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

“ميللي” قالت إن هناك حديثًا في في الكواليس عن أن وزير الخزانة والمالية السابق لطفي إلفان سيترك حزبه، بعد أن استقال من منصبه كوزير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفان كان مقربا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في السياسة، وشغل العديد من المناصب منها كبير مستشاري أردوغان وترأس العديد من الوزارات.

وتتابع الصحيفة: “لكن في فترة ترأسه لوزارة المالية، نشبت الخلافات بين ألفان وأردوغان، بسبب معارضته لتخفيض أسعار الفائدة”.

كما ذكرت الصحيفة أن ألفان كان على علاقة سيئة بمع بيرات ألبيراق صهر الرئيس ووزير المالية الأسبق.

يذكر أن ألفان قضى في منصبه كوزيرا للمالية في تركيا قرابة 12 شهرا فقط.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أصدر مرسوما رئاسيا في نوفمبر الماضي بقبول استقالة لطفي الفان من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين نائبه، نور الدين نبطي خلفا له، في ظل اتباع أردوغان سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة لم يدعمها الفان.