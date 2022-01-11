شرم الشيخ (زمان التركية)ـ التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية على هامش أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية.

وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، تطرق النقاش إلى الوضع في لبنان، ومخاطر استمرار حالة الجمود السياسي في ضوء المصاعب الاقتصادية الهائلة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وأكد أبو الغيط من جانبه أن صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة من أجل مصلحة اللبنانيين جميعاً في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف البيان أن الأمين العام أشاد بالتنظيم الجيد للمنتدى، كما ثمن الجهود المصرية في دعم وتمكين الشباب، مؤكداً على أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب العربي والأجنبي والاقتراب من عالمهم والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم والعمل على دمجهم في المسيرة التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية في بناء المستقبل.

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم يوم 10 يناير 2022 بشرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى من عدد من الزعماء ورؤساء وشخصيات عامة عربية وأجنبية، وعلى رأسهم حضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.