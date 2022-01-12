أنقرة (زمان التركية) – بينما تأتي تركيا ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالميا في معدل التضخم النقدي والذي يتجاوز 36 بالمئة، زعم الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الزيادة بمعدل التضخم في تركيا تعد أقل نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.

أفاد أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان أن تركيا تعاني بالفعل من مشكلة تضخم نقدي بجانب مشكلة أخرى مصيرية ألا وهى التذبذب في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة.

وأضاف أردوغان أنه على الرغم من هذا فإن الزيادة بمعدل التضخم في تركيا تظل أقل نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، وأن التضخم وسعر الصرف لا يتوافق مع واقع تركيا واقتصادها. في إشارة إلى أن هناك استهدافا

من جهة أخرى تشير بيانات موقع Trading Economics المعني بدراسة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية للبلاد إلى كون معدل التضخم في تركيا ضمن الأعلى عالميا.

واحتلت تركيا المرتبة الثامنة ضمن أعلى الدول في معدلات التضخم من بين 185 دولة.

تأتي فنزويلا في المرتبة الأولى يليها السودان في المرتبة الثانية ثم لبنان في المرتبة الثالثة. وكانت المرتبة الرابعة من نصيب سوريا تلتها سورينام في المرتبة الخامسة وزمبابوي في المرتبة السادسة ثم الأرجنتين في المرتبة السابعة، ثم تركيا في المرتبة الثامنة.

وسجلت الدول 177 الأخرى المتبقية معدلات تضخم أقل من تركيا.

هذا وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية لعام 2021 إلى تجاوز معدل التضخم في تركيا حاجز 35 في المئة لأول مرة منذ سبتمبر/ أيلول عام 2002.