أنقرة (زمان التركية) – لقي شاب سوري يدعى نائل النايف، مصرعه على يد أشخاص اقتحموا منزله في إسطنبول، وهم متنكرين في زي الشرطة.

في حوالي الساعة 2 فجر الثلاثاء هاجمت مجموعة مسلحة، منزلا يقيم فيه 5 شبان سوريين في حي بيرام باشا باسطنبول.

المجموعة المسلحة طعنت الشاب السوري نائل النايف البالغ 19 عاما، بسكين في صدره.

توفي النايف في سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى.

جمعية حقوق الإنسان، فرع اسطنبول دعت في بيان رؤساء النيابة العامة إلى إجراء تحقيق فعال في الحادث الذي قتل فيه السوري نائل النايف، تحديد ومعاقبة المتهمين.

كما أشارت في بيان إلى وجود العديد من الهجمات العنصرية في الأيام العشرة الأولى من عام 2022، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة.

وأضاف البيان: “كما من الواضح أن هناك حاجة إلى حساسية اجتماعية قوية في الوقاية من العنصرية، ندعو الجميع لمحاربة العنصرية ونعبر عن تعازينا لأسرة وأقارب نائل النايف”.