أنقرة (زمان التركية) – منعت السلطات في تركيا أحد المساجين من قراءة كتاب “أفسون” الذي ألفه الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، بإعتباره يرمز إلى “الفحش”.

رئاسة مجلس التعليم بمديرية السجون، رفضت إعطاء كتاب “أفسون” إلى السجين مصطفى طاشتان، المحتجز في سجن بولو إف المغلق شديد الحراسة.

وذكرت في قرارها أن الكتاب لا ينبغي أن يعطى للمحكوم عليه لأنه قد يعرض أمن المؤسسة للخطر بسبب المحتوى الفاحش الذي يتضمنه.

السجين التركي طاشتان قال إنه سيتعرض على القرار، مضيفا: “إدارة السجن لم ترفض منحي كتاب أفسون رغم أنه ليس ممنوعًا ، لأسباب تشهيرية ولا أساس لها”.

وتابع السجين طاشتان: “كتاب يحمل شعار وزارة الثقافة لم يتم إعطائه لي لأسباب تعسفية وغير قانونية. لقد قدمت الطلبات القانونية اللازمة وسأتابعها حتى النهاية. هذا قرار تعسفي وسياسة تشهير”.

يذكر أن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش معتقل منذ نوفمبر 2016، وترفض السلطات الإفراج عنه، رغم قرار المحكمة الأوروبية ببراءته، ووصفه بأنه “رهينة سياسي”.