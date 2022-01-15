أنقرة (زمان التركية) – كذبت ألمانيا ادعاءات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن تقديم برلين دعما ماديا بقيمة 30 مليون يورو إلى العلويين خلال عام 2019، وقالت إن هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة”.

وخلال إجابتها عن مذكرة استفهامية تقدم بها نائب الحزب اليساري ذي الأصول التركية، جوكاي أكبولوت، أكدت وزارة الداخلية الألمانية أنها لم تسجل خلال عام 2019 منحة بقيمة 30 مليون يورو من الحكومة إلى الاتحاد العلوي الألماني مثلما زعم الرئيس أردوغان في كلمة أدلى بها في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمدينة سعرد.

من جانبه نشر أكبولوت رد وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر.

وأفاد أكبولوت في تغريدته ان أردوغان هاجم “تنظيم العلويين الأوروبي” بزعم حصوله على دعم مادي من الحكومة الألمانية بقيمة 30 مليون يورو، وأضاف قائلا: “وللرد على هذه الأكاذيب بالوثائق أعددنا مذكرة استفهامية وعلمنا أن الحكومة لم تقدم هذا الدعم المزعوم”.

المذكرة الاستفهامية تضمنت سؤالا حول إجمالي الدعم المادي الذي قدمته الحكومة الألمانية إلى الاتحاد العلوي خلال الفترة بين 2014 و2021.

وأكدت وزارة الداخلية في ردها أن الحكومة الألمانية قدمت نحو مليون و200 ألف يورو إلى الاتحاد العلوي خلال تلك الفترة في إطار أعمال الاندماج والهجرة والإجراءات الاجتماعية.