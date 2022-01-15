أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا أن الاجتماع الأول مع أرمينيا لتطبيع العلاقات بين البلدين عقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة ونصف، شارك فيه الممثل الخاص لتركيا لدى أرمينيا، السفير سيردار كيليتش، والممثل الخاص لأرمينيا روبين روبينيان.

كما أشار البيان التركي إلى أن الاجتماع كان في أجواء إيجابية وبناءة، وتم خلاله استعراض وجهات النظر الأولية حول عملية التطبيع التي ستتم من خلال الحوار بين تركيا وأرمينيا.

وأضاف البيان: “الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل دون شروط مسبقة”.

وأكد البيان على أنه سيتم تحديد مكان وموعد الاجتماع الثاني بين الممثلين الخاصين في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، التي أصدرت بيانًا بعد الاجتماع بين تركيا وأرمينيا في موسكو، أن الممثلين الأتراك والأرمن اتفقا على مواصلة السعي إلى إيجاد “أرضية مشتركة”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المحادثات، بين الوفدين التركي والأرميني، هي الأولى منذ 13 عاما، مشيرة إلى أن الطرفين سيتخذان خطوات صغيرة من السهل إلى الصعب، مع نهج الشفافية والتركيز على النتائج العملية.

يذكر أن الحكومة الأرمينية أعلنت مطلع الشهر الجاري رفع الحظر المفروض على البضائع التركية، في إطار خطوات التطبيع بين البلدين. وسبق أن أعلنت تركيا أن رحلات الطيران العارض مع أرمينيا ستبدأ قريبًا وأنها تواصل محادثات التطبيع بالتشاور والتنسيق مع أذربيجان.

يذكر أن تركيا كانت أغلقت الحدود مع أرمينيا في عام 1993 خلال الحرب المستمرة بين أرمينيا وأذربيجان.

ووقعت أرمينيا وتركيا اتفاق سلام تاريخي في عام 2009 لاستعادة العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد عقود، لكن الاتفاق لم يتم التصديق عليه وظلت العلاقات متوترة.

تجدد الخلاف بين البلدين خلال نزاع ناغورني كاراباخ العام الماضي، حيث دعمت أنقرة أذربيجان واتهمت يريفان باحتلال الأراضي الأذرية.