أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا سلجوق أوزداغ، عن معلومات مثيرة للجدل بشأن التحالفات السياسية في تركيا.

وأفاد أوزداغ أن تحالف الجمهور الحاكم يسعى لضم أحزاب جديدة للتحالف نتيجة لاقتراب موعد الانتخابات، وأن هناك محاولات لدعوة الأحزاب المعارضة المختلفة للانضمام إلى الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أكد أوزداغ أنه يتوجب على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقد انتخابات مبكرة كي يتمكن من الترشح للرئاسة للمرة الثالثة.

وصرح أوزداغ أن شخصية بارزة من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم قامت بدعوته للقائه وأنه شارك في اللقاء بالمكان الذي تم دعوته إليه مفيدا أن المغزى من اللقاء كان دعوة حزب المستقبل للانضمام إلى تحالف الجمهور المعارض.

هذا وذكر أوزداغ أن هذا الأمر تم بتعليمات من أردوغان مؤكدا أنه وحزبه لا يقبلون مثل هذه المحاولات.

يذكر أن حزب المستقبل الذي أسسه احمد داود اوغلو لم يعلن حتى الآن انضمامه إلى أي تحالف سياسي، وهناك ترجيحات بانضمام حزب داود أوغلو إلى تحالف الأمة المعارض الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري.