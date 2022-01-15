أنقرة (زمان التركية) – أجرى رئيس وزراء اليونان السابق، جورج باباندريو، زيارة إلى حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا.

علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، أعلن عبر تويتر عن زيارة زيارة باباندريو لمقر الحزب.

وأضاف باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن اللقاء مع باباندريو تضمن تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين تركيا واليونان والتطورات الاقتصادية والأحداث الجارية على الساحة. وتقدم باباجان بالشكر إلى باباندريو على هذه الزيارة.

تأتي الزيارة بينما تشهد العلاقات الرسمية بين تركيا واليونان توترا منذ سنوات.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد مايكل ساترفيلد، زار في نوفمبر الماضي حزب الديمقراطية والتقدم، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة والتطورات القائمة على الساحة.