أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، إن نواب حزب العدالة والتنمية ينتظرون اللحظة الملائمة لتخلص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

“دي تسايت”، نشرت تحليلا إخباريا حول تأثير ارتفاع تكلفة العيش على المواطنين في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن موقف أردوغان أصبح ضعيفا جدا، كما أنه فقد دعمه داخل الحزب، فضلا عن خلو خزائن الدولة من الأموال.

وأضافت الصحيفة أنه بات من الأفضل لرئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أن ينسحب من تحالف الشعب الذي أسسه مع أردوغان، لأنه فقد العديد من أعضائه والناخبين، حيث يبلغ دعم حزب الحركة القومية حاليًا حوالي ستة بالمائة فقط في استطلاعات الرأي، وقد يؤدي انسحاب بهتشلي من التحالف لعودة الأعضاء إلى حزب الحركة القومية من جديد.

تتابع الصحيفة: “ينتظر العديد من نواب حزب العدالة والتنمية اللحظة التي سيسحب فيها حزب الحركة القومية دعمه للرئيس، للتخلص من أردوغان”.

وأشارت الصحيفة إلى طلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مؤكدة أن المعارضة أضعف من أن تفرض هذا القرار على البرلمان.