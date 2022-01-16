أنقرة (زمان التركية) – استقال 872 عضوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية آيدن التركية بشكل جماعي.

أعلن 872 استقالتهم من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الماضي، بما فيهم رئيسة فرع النساء في المنطقة إميل أوز أكمازلار.

وذكر أن أسباب استقالة الأعضاء، هو رفضهم طريقة إدارة حزب العدالة والتنمية، وتعرضهم للمضايقات.

ومن ناحية أخرى، وبحسب المعلومات الواردة من مصادر محلية، فقد ورد أن هناك اضطرابات خطيرة داخل حزب العدالة والتنمية، في مدينة آيدن بأكملها.

وأكدت المصادر أن الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة.

يذكر أن حفل افتتاح مصنع باتي كيباش للورق في آيدن الذي حضره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهد محاولة شخص مجهول تمزيق الملصقات التي تضمنت الدعوة لحضور برنامج أردوغان.

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