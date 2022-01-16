القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، اليوم الأحد، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لسيدة ستيفاني وليامز.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشهد توافقاً حول أهمية اجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً.

وأضاف البيان أن الأمين العام شدّد في هذا السياق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.

وأضاف أن الأمين العام أاشار في حديثه مع السيدة ويليامز إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.