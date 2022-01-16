أنقرة (زمان التركية) – خصصت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا 470 مليون ليرة تركية من أجل صيانة القصور الرئاسية، التي تزايد عددها في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفق “برنامج الاستثمار لعام 2022″، والذي يسمح بتخصيص الاستثمارات من قبل المؤسسات والمنظمات العامة، سيتم إنفاق إجمالي 470 مليون ليرة في عام 2022 وما بعده على صيانة وإصلاح والمعدات والآلات بالقصور الرئاسية في أنقرة وموغلا وبيتليس.

يأتي ذلك بينما يعاني المواطن التركي من أزمات اقتصادية، حيث ارتفع معدل التضخم النقدي السنوي إلى 36 بالمئة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنفاق 15 مليون ليرة إضافية في عام 2022 لصيانة وإصلاح أنظمة المعلومات في القصر. وسيكون أكبر بند في مصروفات القصر شراء المطبوعات وتأثيث المباني وشراء السيارات وصيانة الآلات والمعدات وإصلاحها، بمبلغ 196 مليون و 200 ألف ليرة هذا العام.

كما سيتم إنفاق 37 مليون و 200 ألف ليرة أخرى في عام 2022 على قصر مارماريس، المعروفة باسم القصر الصيفي، والذي أنفق عليه حتى الآن 648 مليون و 300 ألف ليرة.

وتم تخصيص 151 مليون ليرة إضافية لقصر أخلاط في بيتليس، المعروف باسم القصر الشتوي.

يذكر أنه تم إنفاق 3 مليارات و83 مليون ليرة حتى الآن على القصر الرئاسي، الذي تم بناؤه في أنقرة. وفي عام 2022، تم تخصيص 9 ملايين و600 ألف ليرة أخرى لمباني ومعدات الخدمات الإضافية.