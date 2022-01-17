القاهرة (زمان التركية)ــ افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة المنعقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

والأمانة العامة للجامعة العربية أفادت أن أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية العربية الأجنبية بصفتها همزة وصل بين العالم العربي وشركائه، مشيراً إلى رغبة الجامعة العربية في إنشاء المزيد منها بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وأشار المصدر بأن الأمين العام أكد في حديثه على أهمية الرقمنة في رسم مستقبل غرف التجارة والصناعة، مؤكداً على ضرورة تبني هذه المنظمات لهيكلة مرنة قائمة على استخدام تقنيات رقمية ونظم معلومات مبتكرة.

وعلى صعيد آخر، دعا أبو الغيط اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلاً للقطاع الخاص إلى الإسهام في تحديث الاتفاقية العربية للاستثمار التي تعكف الأمانة العامة على تعديلها تمهيداً لاعتمادها.

وأضاف المصدر بأن الأمين العام أشار أيضاً إلى أهمية مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ الخطط التنموية التي أطلقتها الدول العربية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة بأنه قد تم على هامش الاجتماع التنسيقي للغرف التجارية العربية الأجنبية، التوقيع على مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة.