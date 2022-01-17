أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا غرامة ضخمة قدرها 18 ألف ليرة تركية، على المركز المجتمعي في مدينة إسكيشهير التركية.

جاءت الغرامة، عقب تعليق أعضاء المركز المجتمعي، لافتة تقول “لا نستطيع كسب العيش، ألغوا زيادات الأسعار”.

الشرطة نزعت اللافتة المعنية منتصف ليل الإثنين بعد 45 دقيقة من تعليقها، وقال بيان صادر عن مكتب محافظ إسكيشهير، إن اللافتة تعد عنصرا إجراميا، وتثير الكراهية والاستياء، وتضع مؤسسات الدولة موضع شك.

جافات أيدمير، رئيس فرع مركز إسكيشهير المجتمعي، قال ردًا على الغرامة الباهظة: “على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع، أبلغتنا شرطة إسكيشهير على عجل بغرامة إدارية قدرها 18 ألف ليرة، وهي أعلى من الحد الأقصى الذي يحدده القانون. يُطلب منا عدم الاستجابة والصمت في مواجهة الزيادات المرتفعة في الأسعار، حيث تتأثر جميع القطاعات بشدة”.

استقبل الأتراك عام 2022 بزيادات كبيرة فرضتها الحكومة في رسوم الخدمات، كما ارتفعت الأسعار في ظل التضخم النقدي الذي بلغ 36 بالمة.