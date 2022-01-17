باباجان: أردوغان فقد السيطرة على الاقتصاد ونحن بديل!

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان إنهم أسسوا حزبهم لسدّ الحاجة الملحة لبديل عن حزب العدالة والتنمية بعدما قاد البلاد إلى طريق مسدود في كل المجالات في غضون 20 عامًا من حكمه.

في تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع المواطنين في إسطنبول، أكد باباجان، المنشق من الحزب الحاكم، أن الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة بديل جيد عن الحكومة الحالية لتسوية جميع مشاكل البلاد، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم.

خبير: أردوغان يخسر بالكامل لأول مرة منذ 20 عامًا!

قال الباحث التركي في مجال الاتصال السياسي والرأي العام إبراهيم أوسلو إنه لم يبق أمام أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أي فرصة لتحسين الاقتصاد بطريقة ترضي المواطنين حتى الانتخابات القادمة.

ولفت أوسلو، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مستشار زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، إلى أن الرئيس أردوغان هو الآخر يلاحظ أن التوقعات الاقتصادية الوطنية والدولية تجعل احتمالية تحسن الأوضاع الاقتصادية مستحيلة، مما يدفعه إلى محاولة حماية قاعدتها الانتخابية عن طريق شيطنة المعارضة بدلاً من إقناعها من خلال طرح مشاريع، كما كان يفعل سابقًا.

كما أشار أوسلو إلى أن دعم المواطنين للنظام الرئاسي قد انخفض إلى 30% في بعض الدراسات، وأن التوقع بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيضع ضغوطًا اقتصادية كبيرة على تركيا وأمثالها من الدول الأخرى.

أردوغان يتحدث عن “كارثة التضخم” في أمريكا وأوروبا!

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات اعتبرها رواد الإعلام الاجتماعي “باعثة على السخرية”، وذلك في محاولة لتبرير تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في بلاده يوما بيوم.

وعلى الرغم من وصول معدلات التضخم الرسمية إلى 36% وتجاوزها 50% بحسب مؤسسات اقتصادية مستقلة، زعم أردوغان أن بلاده لا تعاني من أي مشكلة فيما يخص التضخم، حيث قال: “انظروا إلى الولايات المتحدة..! فالتضخم هناك كارثة.. وكذلك الأمر في أوروبا.. حتى إنكم لن تجدوا المواد الغذائية التي تبحثون عنها في المحلات.. لكن الحمد لله نحن لا نعاني من هذه الأمور في تركيا”.

بدء لقاءات بين 9 أحزاب من أجل “تحالف ديمقراطي” في تركيا

بناءً على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، سيجمع ممثلون عن 9 أحزاب، بينها حزب العمل، وحزب اليسار، وحزب الحرية الاجتماعية، والحزب الشيوعي، في 18 يناير بالعاصمة أنقرة، من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل إنشاء تحالف ديمقراطي في البلاد.

وأعلنت مصادر مطلعة لدى حزب الشعوب الديمقراطي أن الأحزاب المذكورة ستجري مناقشات حول تحالف ديمقراطي من شأنه أن يزيد الأمل ويعطي الثقة في مواجهة الأزمات المتعددة التي تعيشها تركيا، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية.

أردوغان يعرقل مشاريع إمام أوغلو في إسطنبول

انتقد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو تجنّب الرئيس رجب طيب أردوغان الموافقة على تمويل مشروع مجموعة جديدة من المتروباص وإنشاء خط مترو جديد في إسطنبول.

في تغريدة على تويتر، اعتبر إمام أوغلو خطوة أردوغان سياسية تستهدف عرقلة مشاريع بلدية إسطنبول الناجحة، وأوضح قائلا: “كل شيء جاهز.. فالمشروع جاهز، والمستثمرون جاهزون، والممولون جاهزون.. فالناقص الوحيد هو توقيع أردوغان على المشروع! حسنًا فلماذا يا ترى؟!”، على حد قوله.

يذكر أن إمام أوغلو اختطف بلدية إسطنبول من يد أردوغان بعد ثلاثة عقود من الزمن وحرمه من أكبر مورد له ولتشكيلاته الحزبية، ومن ثم أصبح بين أبرز 3 شخصيات يهددون عرشه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لاستطلاعات الرأي العام.

أيام صعبة بانتظار تركيا في حال رفع أمريكا الفائدة

توقع الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورجان تشيس” الأمريكي جيمي ديمون أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة هذا العام بنسبة 7% جراء ارتفاع معدلات التضخم، مما سيشكل خطرًا على وضع الليرة التركية المضطرب أصلاً.

وأكد خبراء اقتصاديون أتراك لصحيفة “جمهوريت” أن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة قد يسرّع من وتيرة التراجع في قيمة الليرة التي باتت هشة للغاية بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة التي فقدت الليرة بسببها أكثر من 40% من قيمتها العام الماضي.

يذكر أن الليرة أصبحت إحدى العملات النامية الأكثر تراجعًا أمام الدولار بالنظر إلى إحصاءات العام الماضي وخمسة أعوام الأخيرة.

أردوغان يجري زيارة يومية إلى ألبانيا

في إطار أولى زياراته الخارجية للعام الجديد، توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألبانيا بصحبة كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير البيئة والتوسع العمراني مراد كوروم، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

وسيلتقي أردوغان، في إطار الزيارة، برئيس الوزراء الألباني إيدي راما، لبحث العلاقات التاريخية بين البلدين والتطورات في منطقة البلقان، إلى جانب أن وفود الطرفين سيقومون بتوقيع اتفاقيات جديدة في شتى المجالات.

سفينة تجسسية للمخابرات التركية تدخل الخدمة

أعلنت تركيا أن سفينة الاستخبارات، التي بنتها رئاسة الصناعات الدفاعية في حوض بناء السفن بمدينة إسطنبول، دخلت الخدمة في 14 يناير 2022، بمراسم حفل حضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

قال أردوغان في خطاب ألقاه بالمناسبة: “بفضل مشتريات الصناعة الدفاعية، أصبحت تركيا دولة تضع وتنفذ مخططاتها في المنطقة من جانب، وتحبط الألعاب والمؤامرات القذرة المحاكة ضدها من جانب آخر”

ونوه أردوغان بأن الأحداث التي شهدتها المنطقة أظهرت مرة أخرى أنه ليس من الممكن للدول غير المستقلة في صناعة الدفاع أن تتطلع إلى المستقبل بثقة، كما توقع أن تتجاوز صادرات بلاده في مجال الدفاع والطيران 4 مليارات دولار بنهاية هذا العام.