أنقرة (زمان التركية) – تعرض وقف شباب تركيا “توجافا” المؤسسة من قبل بلال أردوغان نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لانتقادات بسبب استخدام فيديو ترويجي “مسروق”.

الواقعة كشف عنها نور الله يلديز الكاتب في موقع “دوكوز هابر” التركي، من خلال منشور على تويتر.

وأوضح يلديز أن لحن أغنية “نحن تورجافا” المستخدمة في الفيديو الترويجي لمؤسسة الشباب التركية “توجافا”، مسروق من أغنية “الشوق للحرية” لفرقة “يوروم” الغنائية المحظور في تركيا.

يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية، حظرت فرقة “يوروم” ذات التوجهات اليسارية الاشتراكية وتم اعتقال عدد من أعضاء الفرقة الغنائية.

وكانت مؤسسة “توجافا” تورطت مؤخرا في فضيحة كبرى في تركيا، حيث ثبت بالوثائق أنها تعين أشخاص مقربين منها في الجيش والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى.