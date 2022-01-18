أنقرة (زمان التركية) – كشف وكالة “بلومبيرج اتش تي” نتائج استطلاع رأي حول سعر الفائدة يتوقع تثبيت البنك المركزي التركي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية الشهر الحالي.

شارك في استطلاع الرأي لوكالة بلومبيرج 19 مؤسسة.

وتوقعت إحدى المؤسسات المشاركة في الاستطلاع إقدام البنك المركزي التركي على خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة للتراجع إلى 13.50 في المئة، بينما لم تتوقع أي من المؤسسات المشاركة رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة خلال الشهر الجاري.

وشهدت توقعات المؤسسات المشاركة لشعر الفائدة بنهاية العام الحالي تفاوتا كبيرا، إذ تراوحت توقعات المؤسسات لسعر الفائدة بنهاية العام الجاري بين 9 في المئة كحد أدنى و22 في المئة كحد أقصى.