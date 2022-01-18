أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعاض السابق أران أردام، إن مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة هو رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.

وأوضح أردام أنه إذا وافق تحالف الأمة المعارض، يمكن أن يكون المرشح الأوفر حظا للتحالف في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، هو رئيس حزب الشعب كمال كيليتشدار أوغلو.

أردام اعتبر أن كيليتشدار أوغلو هو السبيل الوحيد لتركيا للخروج من هذه الأزمة السياسية والاقتصادية، وأنه “هو الاسم الصحيح”. من وجهة نظره.

وفي إشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية، ستكون أصعب انتخابات في تاريخ تركيا، أكد أردام أن إذا تم ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات، فإنه سيحدث فارقا.

وتابع أردام: “كمال كيليتشدار أوغلو هو الاسم الحكيم لتحالف الأمة، الذي يضع خيارًا دستوريًا جديدًا أمام تركيا.كمال بك مع أصدقائنا؛ سيخبرك كيف سيتم تغيير هذا النظام، وكيف سيتعافى الاقتصاد”.

وأكد أردام أن حزب الشعب الجمهوري لديه اقتراح لنظام حكم من شأنه تحسين الاقتصاد وإصلاح الدولة ومصالحة المجتمع وتحقيق العدالة للمحاكم وإعادة مؤسسات الدولة.

كما أشار أردام إلى أن “نظام الرجل الواحد الذي يطبقه أردوغان هو نظام القمع والتكاليف الباهظة، وبالتالي يتنافس مع نظام حزب الشعب الجمهوري”.