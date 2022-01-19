أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا مؤخرا اصطفاف المواطنين للحصول على سلعة غذائية ارتفع سعرها مؤخرا وهى زيت عباد الشمس.

في مدن مختلفة اصطف الأتراك

للحصول على عبوة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات بنصف السعر الذي تباع به في المحال التجارية، مما دفع البعض للتحايل واستغلال هذه الفرصة للحصول على عبوتين من الزيت.

منافذ منتجات المحاصيل الزراعية في شتى أرجاء تركيا عبوات بدأت في بيع عبوات زيت عباد الشمس زنة خمس لترات مقابل 99 ليرة اعتبارا من 11 من الشهر الجاري.

وكانت منافذ منتجات المحاصيل الزراعية طرحت في أبريل/ نيسان من عام 2021 عبوات زيت عباد الشمس زنة خمس لترات مقابل 59 ليرة.

هذا ويبلغ حاليا سعر عبوة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات في المحال التجارية نحو 200 ليرة.

يعتبر زيت عباد الشمس في صدارة أكثر المنتجات الغذائية ارتفاعا في الأسعار، فقبل نحو عامين كان سعر زجاجة زيت عباد الشمس سعة 5 لتر يبلغ 35 ليرة.

ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا 36 بالمئة في ارتفاع قياسي.