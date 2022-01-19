لندن (زمان التركية)ــ توقع بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني أن تنخفض قيمة العملة التركية بنهاية العام الجاري لمستويات قياسية.

بعد أن كان يتوقع في السابق أن يبلغ سعر صرف الدولار بنهاية العام 12 ليرة، رفع “ستاندرد تشارترد” توقعه إلى 20 ليرة أمام الدولار؛ كما توقع أن يقفز سعر صرف الدولار إلى 28 ليرة تركية في عام 2023.

وعزا البنك البريطاني سبب تعديله لتوقعاته بشان سعر الليرة التركية إلى “الانهيار الهيكلي” الناجم عن ارتفاع التضخم والسياسة النقدية غير التقليدية، التي تتبعها حكومة أردوغان.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت 44% من قيمتها العام الماضي بعد أن خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بدعوى مواجهة التضخم المتسارع، لكن بلغ تضخم أسعار المستهلكين 36.1% في ديسمبر.

وأعلن بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان في تقرير نشره هذا الأسبوع أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 52.6% في عام 2022 وأن يتراحع إلى 40% بحلول نهاية العام.

وقال البنك إن ضخ رأس المال في البنوك العامة وزيادة القروض عن طريق صندوق ضمان الائتمان قد يزيد أيضًا من ضغط انخفاض قيمة الليرة بسبب التوسع الائتماني.

كما رجح البنك الأمريكي أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قد تقرر خفض ضرائب المبيعات وتنفيذ إجراءات مالية جديدة للمساعدة في إبطاء التضخم، لكن هذه الإجراءات ستخلق عبئًا ماليًا وسيكون لها تأثير محدود على الأسعار التي تعتمد على سعر الصرف.