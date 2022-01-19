أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة النقل التركية إطلاق رحلات جوية إلى أرمينيا اعتبارًا من الثاني من فبراير/ شباط القادم.

القرار يأتي في ظل مباحثات الثنائية لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت قبل بضعة أيام انعقاد الاجتماع الأول مع أرمينيا لتطبيع العلاقات بين البلدين في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الممثل الخاص لتركيا لدى أرمينيا، السفير سيردار كيليتش، والممثل الخاص لأرمينيا روبين روبينيان، بعد انقطاع دام 13 عاما.

وبينما تبدأ الرحلات الجوية التركية إلى أرمينيا في فبراير/ شباط المقبل، بينما ستستأنف تركيا رحلاتها الجوية إلى أربيل في 24 من الشهر الجاري.

مطلع الشهر الحالي أعلنت الحكومة الأرمينية رفع الحظر المفروض على البضائع التركية، في إطار خطوات التطبيع بين البلدين. وسبق أن أعلنت تركيا أن رحلات الطيران العارض مع أرمينيا ستبدأ قريبًا وأنها تواصل محادثات التطبيع بالتشاور والتنسيق مع أذربيجان.

وكانت تركيا أغلقت الحدود مع أرمينيا في عام 1993 خلال الحرب المستمرة بين أرمينيا وأذربيجان. في عام 2009 وقعت أرمينيا وتركيا اتفاق سلام تاريخي لاستعادة العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد عقود، لكن الاتفاق لم يتم التصديق عليه وظلت العلاقات متوترة ليتجدد الخلاف بين الدولتين خلال نزاع ناغورني كاراباخ العام الماضي، حيث دعمت أنقرة أذربيجان واتهمت يريفان باحتلال الأراضي الأذرية.