أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس غرفة أنقرة للصيادلة، تانار أرجانلي، أن أسعار بعض الأدوية ارتفعت بنسبة 30-35 %.

وأوضح أرجانلي أن أسعار أكثر من 100 عقار كانت نسبة الزيادة في سعرها 30-35%.

وأضاف أرجانلي أن الأدوية التي ترتفع أسعارها هي المضادات الحيوية وأدوية الأنسولين ومخففات الدم.

وأكد أرجانلي أنه رغم ارتفاع الأسعار، إلا أنه لا تزال بعض الأدوية غير موتوافرة، حيث تقوم الشركات بتخفيض وارداتها بسبب زيادة سعر الصرف.

كما أكد أرجانلي أنه نظرًا لأنه سيتم تحديث سعر اليورو / ليرة تركية، المستخدم حاليًا في تسعير الأدوية، في فبراير، سترتفع أسعار الأدوية مرة أخرى.

حاليًا، يبلغ قبول سعر اليورو مقالبل الليرة التركية المستخدم في تسعير الأدوية 4.57. رغم أن السعر الحقيقي لليورو حوالي 15.4 ليرة.

وبحسب إركانلي، فإن سعر الصرف المستخدم في تسعير الأدوية سيتم تحديثه في الأسبوع الثالث من فبراير، وسيؤدي ذلك إلى زيادة جميع الأدوية.

صرح نزيه باروت، رئيس رابطة أرباب العمل في صناعة الأدوية (İEİS)، في بيان صدر في نوفمبر 2021، أن هناك حاجة إلى زيادة أسعار الأدوية بنسبة 35-36٪ على الأقل، والتي سيتم تحديثها في فبراير.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا قفز إلى 36 بالمئة على أساس سنوي.

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