أنقرة (زمان التركية) – اختار البرلمان التركي لعضوية المحكمة الدستورية عضوا بحزب العدالة والتنمية الحاكم من بين ثلاثة مرشحين تقدم بهم اتحاد نقابات المحاماة التركي إلى البرلمان.

بغالبية أصوات التحالف الحاكم، تم انتخاب رئيس نقيب المحامين بولاية تشوروم كنان ياشار المنتمي للحزب الحاكم، عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية.

وخلال الانتخابات التي أجريت في الخامس عشر من الشهر الجاري باتحاد نقابات المحاماة التركي حصل كل من ياشار ورئيس نقابة المحاماة في مدينة أرضروم، طلعت جوياباكان، بجانب المحامية المسجلة بنقابة المحاماة في مدينة دياربكر، زولال أردوغان بلال، على أعلى عدد من الأصوات. وتم التقدم بأسماء الفائزين الثلاثة إلى البرلمان لانتخاب عضوا بالمحكمة الدستورية من بينهم.

وخلال جلسة بالبرلمان أجريت اليوم عملية الانتخاب، وخلال الجولة الأولى من عملية التصويت السرية حصل ياشار على 282 صوتا في حين حصلت زولال على 104 صوتا وحصل طلعت على 25 صوتا. وبلغت عدد الأصوات الباطلة نحو 7 أصوات.

وخلال جولة التصويت الثانية حصل ياشار على 284 صوتا بفضل أعضاء حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بينما حصلت زولال على 108 صوتا وحصل طلعت على 22 صوتا.

وتم اللجوء إلى جولة تصويت ثالثة لعدم تحقيق أي من المرشحين للغالبية المؤهلة خلال جولة التصويت الثانية.

وأجريت جولة التصويت الثالثة بين كل من ياشار وزولال باعتبارهما الحاصلين على أعلى نسبة أصوات خلال الجولات السابقة.

وشهدت جلسة التصويت الثالثة فوز ياشار بعضوية المحكمة الدستورية بواقع 302 صوتا، في حين حصلت زولال على 99 صوتا وبلغ عدد الأصوات الباطلة نحو 5 أصوات.

وتأتي عملية الانتخاب هذه لشغور أحد مقاعد المحكمة الدستورية على خلفية تقاعد العضو الحالي بها، جلال ممتاز أكينجي، لتجاوزه الحد العمري المسموح به في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ويتم انتخاب أحد أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 15 عضوا داخل البرلمان من بين ثلاثة محامين يحددهم رؤساء نقابات المحاماة.

من هو كنان ياشار؟

تخرج كنان ياشار من كلية الحقوق بجامعة أنقرة، وفي عام 1996 تم اعتماده بنقابة المحاماة بمدينة تشوروم ليباشر عمله كمحام حر منذ ذلك الحين.

وشغل ياشار منصب نائب رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة تشوروم، كما أنه كان مرشحا لمرشح العدالة والتنمية لعضوية البرلمان خلال انتخابات عام 2015.

هذا ويتولى ياشار منصب نقيب المحامين في تشوروم منذ عام 2018.