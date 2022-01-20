أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن السفير التركي في الولايات المتحدة يعمل على تحسين صورة بلاده ويجري زيارات لشخصيات ومؤسسات هامة، مشيرًا إلى تعاقده مع لوبي صهيوني في الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع إدارة الرئيس جو بايدن.

الصحفي يلماز بولات، ساق ادعاءاته المثيرة للجدل خلال مقال في موقع Tele1 التركي، وقال إن السفير التركي لدى واشنطن مراد مرجان، أبرم مطلع العام الجديد اتفاقية مع شركة لوبي صهيوني تحمل اسم ” Friedlander Consulting Group LLC”.

وذكر بولات أن الاتفاق تم إبرامه في الخامس من الشهر الجاري بين مرجان ورئيس الشركة عزرا فريدلاندر، مفيدا أن عزرا يعد من بين أبرز قيادات اليهود الأرثوذكس بالولايات المتحدة وأن الشركة المعروفة بقربها من الديمقراطيين ستحصل شهريا على 35 ألف دولار.

وأضاف بولات أن مدة الاتفاق تبلغ حاليا ستة أشهر غير أن الاتفاق ينص على إمكانية توسيع المدة إذا استدعت الحاجة لهذا، مشيرا إلى تمتع عزرا بعلاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكي جو بادين، منذ فترة تولي باراك أوباما للرئاسة على الرغم من زعمه أنه يقف على مسافة متساوية من جميع رؤساء الولايات المتحدة.

وأشار بولات إلى أن مرجان يعمل منذ فترة على الالتقاء بالقيادات والمؤسسات اليهودية البارزة بالولايات المتحدة وإقامة علاقات وطيدة معهم.

وأفاد بولات أن مرجان شارك في عيد حانوكا اليهودي الذي أقامته مؤسسة ‘American Friends of Lubavitch’ اليهودية في بلدة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، وأدى طقس إشعال شمعة حانوكا مع كل من السفير الإسرائيلي والسفير اليوناني، كما التقى أيضا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي لبحث الوضع المضطرب مؤخرا في الاقتصاد التركي.

هذا وأوضح بولات أن مرجان شارك أيضا في حفل جمعية إخوان اليهود السفارديم بالولايات المتحدة بمدينة نيويورك وأنه التقى بالحفل عضوا في مركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب، كما أفاد أن السفير التقى مؤخرا بنائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر اليهودي العالمي.