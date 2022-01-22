أنقرة (زمان التركية)ــ وقع زلزال في تركيا اليوم السبت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية باليكيسير جنوب بحر مرمرة.

وقع الزلزال في منطقة دورسونبي في ولاية باليكيسير وشعر بالزلزال السكان فى المقاطعات والمناطق المجاورة.

وفق إدارة الكوارث والطوارئ؛ وقع زلزال بقوة 4.7 درجة على عمق 7.41 كيلومتر في منطقة دورسونبي في باليكسير في تمام الساعة 22.31.

حدد مرصد قنديلي ومعهد أبحاث الزلازل قوة الزلزال بـ 4.8 وعمقه 7.2 كيلومترات.

بجانب بالكسير شعر بالزلزال السكان في ولايات جناق قلعة، وتكيرداغ، وإسطنبول، وكوجالي، وبورصة، وكوتاهيا، وبيلجيك.

وزير الداخلية سليمان صويلو قال تعليقا على الزلزال إنه “لم يتم الإبلاغ عن أي موقف سلبي.. تواصل فرقنا المسح الميداني”.