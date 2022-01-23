أنقرة (زمان التركية) – أطلقت مؤسسة “مؤشر الرقابة” على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقب طاغية 2021، وفق نتائج استطلاع رأي.

وقالت مؤسسة “مؤشر الرقابة” المتخصصة في الرقابة على حرية التعبير في العالم، إنه بعد منافسة شرسة بسبب وجود عدد كبير جدًا من الأنظمة القمعية في العالم، ذهب تاج أكثر طاغية قمعيًا في عام 2021 إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مؤشر الرقابة في بيان: “شهد استطلاع ديسمبر عددًا كبيرًا من الزيارات على موقعنا على الإنترنت، وآلاف الأصوات. تضاعف أيضًا عدد الهجمات الإلكترونية على موقعنا هذه الفترة، مما يشير إلى أنها تسيء إلى بعض المشاركين في الاستطلاع أو مؤيديهم”.

وأوضحت المؤسسة أن هناك عدة أسباب جعلت أردوغان يحوز اللقب، من بينها أنه على الرغم من تبرئة عثمان كافالا مرتين، إلا أنه يرفض إطلاق سراحه، فضلا عن استمرار اعتقاله لأعضاء وطلاب مجتمع الميم في تركيا.

وأضافت المؤسسة: “وربما كان من المفارقات أيضًا أنه كان أول زعيم أوروبي ينسحب من اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم سجن سياسيون معارضون مثل ميتين جوركان من حزب الديمقراطية والتقدم لانتقادهم الرئيس، في الوقت الذي يرى الأكراد أيضًا أن حقهم في حرية التعبير يتعرض للتضييق باستمرار.

وأكدت المؤسسة أن أردوغان حصل على المركز الأول في استطلاع عام 2021، بينما جاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في المرتبة الثانية، وحل بشار الأسد السوري في المركز الثالث.