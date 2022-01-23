أنقرة (زمان التركية) – أصبحت تفضيلات الأتراك، وخاصة المحافظين والأكراد في تركيا مسألة فضول، لدى عالم السياسة، مع الاستعدادات المبكرة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

مركز دراسات التأثير الاجتماعي التركي، أجرى بحثا حول أكثر القنوات التليفزيونية التي يتابعها الأتراك المحافظون والأكراد.

وبحسب تقرير المركز فإن أكثر القنوات التي يتابعها المحافظون السُنة الأتراك هي قنوات التليفزيون الرسمي التركي “تي آر تي” الموالية للحكومة، حيث يتابعها 40% منهم.

وتأتي “أ هابر” المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضًا في المركز الثاني بين القنوات التي يتابعها المحافظون السنة في تركيا، بنسبة 31%.

بالنسبة للأخبار، فأكثر الصحف التي يتابعها الأتراك السنة المحافظون هي “صباح”، و”أقشام” على التوالي، وأقل الصحف التي يتابعوها هي “يني عقد وسوزجو”.

أما بالنسبة للأكراد المحافظين، فتأتي قناة “فوكس تي في” على رأس اهتماماتهم، وهي معروفة بمعارضتها النسبية للحكومة، كما تعتمد أسلوبًا محايدًا في عرض الأخبار عمومًا، بحسب مراقبين.

وكشفت الدراسة أن 39% من الأكراد المحافظين في تركيا يتابعون قناة “فوكس تي في”.

بعد “فوكس تي في”، تأي قناة “تي أر تي” في المركز الثاني بالنسبة لاهتمام الأكراد المحافظين بنسبة 27%.

أما بالنسبة للصحف التي يحرص على متابعتها الأكراد المحافظون، فـ10% منهم يتابعون “خلق تي في”، و6% يتابعون صحيفة “سوزجو” المعارضة.

وكانت صحف “يني عقد” و”أقشام” الموالتين للحكومة هي أقل الصحف متابعة من قبل الأكراد المحافظين.