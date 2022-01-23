أنقرة (زمان التركية) – انهار سقف مستشفى أطفال جامعة غازي عنتاب، الذي افتتحه الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، بعد أقل من شهر من بدء استقبال المرضى.

مشروع مستشفى أطفال جامعة غازي عنتاب، كان قد تم الانتهاء من 90% منه خلال فترة ولاية رئيس جامعة غازي عنتاب السابق الدكتور علي جور، وتم الانتهاء من الـ10% المتبقية خلال فترة الرئيس الحالي للجامعة الدكتور عارف أوزأيدن.

المستشفى يحتوي على 250 سريرا، دخل الخدمة في 25 ديسمبر 2021، في حفل افتتاح جماعي حضره الرئيس أردوغان بنفسه.

بعد أقل من شهر، انهار سقف القسم الانتقالي الذي يربط مستشفى الأطفال بمستشفى شاهين بك للأبحاث والممارسة.

حسن شانجان رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في بلدية شاهين بك، قال إن ما حدث “عار على تركيا”.