أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن استمرار التراجع في أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما تفوق تحالف الشعب المعارض على تحالف الجمهور الحاكم.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة ماك للدراسات واستطلاع الرأي في تركيا يشير إلى حصول تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية على 41.2 في المئة من أصوات المشاركين، مقابل 39.6 في المئة من أصوات تحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات غدا.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 31.9 في المئة من الأصوات، بينما حظي شريكه السياسي حزب الحركة القومية بأصوات 7.2 في المئة من المشاركين.

وحصد حزب الشعب الجمهوري 24.4 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الخير على 15.1 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 9.3 في المئة.

وخلال استطلاع الرأي أيضا تم سؤال المشاركين عن انطباعهم بشأن الوضع العام في تركيا، حيث أكد 45 في المئة من المشاركين أنهم متخوفون تجاه الأوضاع الحالية في البلاد، في حين أوضح 33 في المئة من المشاركين أنهم متفائلون، وأفاد 14 في المئة من المشاركين أنهم يشعرون بالسكينة دون أية مخاوف.

وشهد استطلاع الرأي سؤال المشاركين أيضا عما إن كانت تركيا بحاجة إلى العودة للنظام البرلماني، إذ أعرب 64 في المئة من المشاركين عن تأييدهم للأمر، بينما رفض 31 في المئة من المشاركين الفكرة.