أنقرة (زمان التركية) – أدلى رجل الأعمال والرئيس المؤسس لحزب الشباب التركي، جام أوزان، بتوقعات مثيرة للجدل.

خلال مشاركته في برنامج على قناة ” Bizim TV” بموقع يوتيوب زعم أوزان أن الاقتصاد التركي بات مسرطنا وأن تركيا ستضطر إلى إعلان تأجيل سداد الديون خلال العام الجاري.

وأضاف أوزان أن إعلان هذا التأجيل سيسبقه قيود على التعاملات المالية بالعملات الأجنبية من ثم ستشهد تركيا أزمة بنكية سيعقبها إعلان التأجيل.

جدير بالذكر أن أوزان كان أول من بادر قبل أشهر بإعلان اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي من ثم تبين لاحقا صحة ادعاءاته هذه.

وأكد أوزان أن احتياطي البنك المركزي تم استنزافه بما يشمل أيضا الأموال الواردة من اتفاقيات المقايضة (SWAP) مفيدا أن ليلة 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي شهدت بيع البنوك الحكومية والبنك المركزي لنحو 9 مليار دولار بالأسواق الأمريكية وهو ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وزعم أوزان أن الحكومة التركية ستفرض قيودا على حسابات الدولار بالبنوك، قائلا: “سيتم فرض قيود محددة على الدولار. وتركيا تترقبها أزمة بنكية عنيفة هذا العام. لن يتمكن المواطنون من إجراء تعاملات بالدولار عبر البنوك بحرية بسبب القيود التي ستُفرض. لن يتمكنوا من سحب الدولار من حساباتهم. أي أن الدولار سيصبح سلعة يتقلص وجودها يوما بعد يوم داخل تركيا”.