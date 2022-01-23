أنقرة (زمان التركية) – أجرت السفن الحربية المصرية والفرنسية مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط.

الناطق الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أعلن مشاركة كل من الفرقاطة بورسعيد التابعة للقوات البحرية المصرية والفرقاطة La Provence التابعة للقوات البحرية الفرنسية في المران العسكري المشترك.

وأضاف عبد الحفيظ في بيان أن المناورات العسكرية تأتي لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية المحتملة في البحر المتوسط، مفيدا أن التدريبات جاءت في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية برفع مستوى التدريب وتبادل الخبرات بالتعاون مع القوات المسلحة للدول الصديقة.

ولم يتضمن البيان معلومات عن موعد انعقاد تلك المناورات العسكرية ومدتها.

جدير بالذكر أن مصر وفرنسا سبق أن أجريتا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تدريبات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر.