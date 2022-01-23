سيدة تركية تصرخ بالمسجد “نحن جائعون”!

دخلت امرأة تركية تبلغ من العمر 43 عاما إلى إحدى المساجد في ولاية بوردور، وسط تركيا، وصرخت قائلة “جميعنا جائعون”، وذلك عندما كان الإمام يلقي خطبة الجمعة.

وعقب صراخها قائلة: “هناك الكثير من المتقاعدين هنا. كلنا جائعون، جائعون”، توجه إليها بعض المصلين، فيما حذرهم الإمام من التعدي عليها، لكنهم أقنعوها بالخروج من المسجد في النهاية.

يذكر أن الأتراك يشتكون من ارتفاع الأسعار، بما يشمل الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الزيادة التي فرضتها الحكومة مطلع العام في الرسوم الحكومية وأسعار الطاقة.

أردوغان يهدد بقطع لسان مطربة متهمة بالإساءة إلى آدم (ع)

بعدما واجهت المطربة التركية الشهيرة سيزين أكسو اتهامات بإهانة آدم وحواء -عليهما السلام- في أغنية لها، انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا إلى صفوف المهاجمين عليها، حيث قال بعد صلاة الجمعة وهو يتحدث إلى المصلين في المسجد: “لا يمكن لأحد أن يشوه سمعة [نبينا] آدم. الألسنة التي تسيئ إلى آدم سنقطعها عند الضرورة”.

وزعمت مصادر معارضة أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عارض هذه التصريحات، ثم طالبت وسائل الإعلام بعدم نشرها خوفًا من احتجاجات محتملة من قبل عالم الفن.

وقدم محامٍ يُدعى ميكائيل يلماز، برفقة مجموعة من الأشخاص، شكوى جنائية ضد أكسو إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، متهماً إياها بـ”إهانة القيم الدينية والاستفزاز”.

بينما دافعت مصادر قريبة من المطربة أكسو أن الأغنية نشرت في 2017، وأنها لم تنوِ الإساءة إلى النبي آدم عليه السلام وزوجه حواء، وإنما قصدت لفت الانتباه إلى قابلية “بني آدم” للخطأ فقط، محذرة المسؤولين من تحويل المطربة إلى هدف للفئات الإسلامية والجماهير المحافظة في سبيل أهداف سياسية.

حصارجيكلي أوغلو: ندعو الشركات المصرية للاستثمار في تركيا

بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية التركي رفعت حصارجيكلي أوغلو العلاقات الاقتصادية مع نظيره المصري إبراهيم العربي والوفد المرافق له في زيارة أجروها إلى تركيا الجمعة.

وقال حصارجيكلي أوغلو: “حجم تجارتنا مع مصر في عام 2021 تجاوز 6 مليارات دولار وزاد بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. ونعتقد أن هناك المزيد من التجارة والمزيد من الفرص الاستثمارية. نريد توسيع نطاق علاقاتنا الثنائية وتعميقها. أدعو الشركات المصرية للاستثمار في تركيا”.

وذكر حصارجيكلي أوغلو: “عالم الأعمال في تركيا ومصر سعيد ببدء الحوار بين بلدينا على المستوى السياسي. لقد حاولنا دائما فصل السياسة عن الاقتصاد”، مضيفًا بأن استثمارات الشركات التركية في مصر تزيد عن 2 مليار دولار.. فقط في عام 2021 استثمرت الشركات التركية 250 مليون دولار إضافية”.

وصرح حصارجيكلي أوغلو أن إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجههم سيشجع رجال الأعمال الأتراك على فرص عمل واستثمارات جديدة في مصر، موجهًا دعوة إلى الشركات المصرية للاستثمار في تركيا أيضًا، كما أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري إبراهيم العربي وجه دعوة ممثالة لنظرائه الأتراك، مؤكدًا أن أبواب مصر مفتوحة دائما لهم.

أردوغان يحصل على لقب “طاغية 2021”

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقب طاغية 2021، وفقا لمؤسسة “مؤشر الرقابة”، نظرًا لسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة “مؤشر الرقابة” المتخصصة في الرقابة على حرية التعبير في العالم، إنه بعد منافسة شرسة بسبب وجود عدد كبير جدًا من الأنظمة القمعية في العالم، ذهب تاج أكثر طاغية قمعيًا في عام 2021 إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد تبوأ أردوغان المركز الأول متقدما على كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي جاء في المركز الثاني، والرئيس السوري بشار الأسد الذي حل في المركز الثالث.

مساعدات تركيا الخارجية تجاوزت 8 مليارات دولار

كشفت بيانات وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) أن المساعدات الخارجية السنوية لتركيا تجاوزت 8 مليارات دولار في عام 2020.

وجاءت سوريا وألبانيا والعراق بين أكثر البلدان الحاصلة على مساعدات تركيا.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير لوكالة التعاون والتنسيق، قدمت تركيا مساعدات تنموية رسمية بقيمة 8.12 مليار دولار في عام 2017، و 8.61 مليار دولار

في عام 2018، و 8.66 مليار دولار في عام 2019، و 8.12 مليار دولار في عام 2020.

الدول العشر الأكثر استفادة من المساعدة الإنمائية الرسمية لتركيا هي: سوريا وألبانيا والعراق وأفغانستان وفلسطين والصومال وكازاخستان وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وتونس.

اعتقال صحفية معروفة بتهمة إهانة أردوغان

اعتقلت السلطات في تركيا الصحفية الشهيرة سيديف كاباش ونقلتها للمحكمة وهي مكبلة اليدين من الخلف، وذلك بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

كانت سيديف كاباش قالت في برنامج تلفزيوني: “هناك مقولة شهيرة: الشخص الذي يضع على رأسه تاجًا يزداد حكمة! لكننا نرى نقيض ذلك على أرض الواقع.. هناك مقولة أخرى وهي: عندما يدخل حيوان كبير الرأس (ثور) إلى القصر لا يصبح ملكًا بل يحوّل القصر إلى حظيرة!”، وذلك في إطار حديثها عن ضرورة أن يكون الرئيس محتضنا لجميع المواطنين بدلا من مجموعة معينة منهم.

مكتب النائب العام في إسطنبول فتح تحقيقًا ضد كاباش بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، في حين أنها رفضت التهمة وأكدت في دفاعها أنها لم تقصد إهانة أردوغان من خلال تصريحاتها، بل أصل المقولتين مثل شهير عند الشراكسة، وأنها قصدت التأكيد على ضرورة أن يتبع الرئيس أسلوبا يحتضن الشعب ويدعو إلى الوحدة والاتفاق بدلاً من الاستقطاب.

تركيا: داود أوغلو يدين تصريحات أردوغان بشأن مغنية

استنكر رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، التصريحات التي أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الجدل المثار حول المغنية التركية الشهيرة سيزين أكسو.

وكانت المغنية سيزين أكسو قد أثارت جدلا واسعا في الرأي العام بسبب عبارة “أرسلوا تحياتي إلى الجاهلين آدم وحواء” التي وردت في أغنية نشرتها قبل 5 سنوات بعنوان “الحياة شيء رائع”، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم “الزمي حدودك سيزين أكسو”، للإعراب عن استنكارهم للأمر.

وفي تعليق منه على الأمر، هاجم أردوغان أكسو في مسجد بعد صلاة الجمعة قائلا: “لا يمكن لأحد أن يسيئ إلى نبينا آدم عليه السلام. فإذا تطاولوا على سيدنا آدم فإن مهمتنا هي قطع تلك الألسن”، على حد تعبيره.

من جانبه، استنكر داود أوغلو تصريحات أردوغان عبر سلسلة تغريدات على تويتر قائلا: “سيدي الرئيس، استخدام عبارة “قطع الألسن” في المسجد الذي يتوجب فيه الابتعاد عن جميع أنواع التوتر لن يعزز الاحترام للقيم الدينية بل سيضعفها”.

وأشار داود أوغلو إلى تناقضات أردوغان قئالا: “مبادرة أردوغان إلى ممارسة السياسة انطلاقا من الحساسيات الدينية في الوقت الذي يقوم فيه بتعيين شخص ساخر من الآيات القرآنية سفيرًا –إشارة إلى سفير تركيا لدى براغ أجامان باغيش-، وتشكيل تحالفات سياسية مع من يرغبون في طباعة رواية “آيات شيطانية”-إشارة إلى زعيم حزب الوطن دوغو برينجك-، تعد استغلالا للدين لأجل المصالح الشخصية فقط”.

كما أكد داود أوغلو أن احترام الجميع لآراء ومعتقدات بعضهم البعض هو الضامن الوحيد للسلام الاجتماعي، داعيًا المطربة سيزين أكسو إلى إصدار بيان يريح الضمير المجتمعي ويمنع استغلال الأمر من قبل السياسيين.

طبيب إسرائيلي سيعتني بقلب أردوغان!

كشف تقرير إسرائيلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعاني من مرض خطير وطلب المشورة من طبيب إسرائيلي شهير.

وذكر موقع “واي نت” الإسرائيلي أن أردوغان استعان بخدمات الطبيب إسحاق شابيرا، الذي يشغل منصب نائب المدير العام لمركز “سوراسكي” الطبي في تل أبيب، كما يشرف على السياحة العلاجية في المستشفى.

وأوضح الموقع ذاته بأن شابيرا يقدم المشورة لقادة العالم بشأن المسائل الطبية والعلاجات، وهو طبيب قلب متمرس.

وكانت تكهنات حول صحة الرئيس التركي انتشرت في الأشهر الأخيرة بعد ظهور مقاطع فيديو له وهو يسير بحذر أمام مسؤول وأخرى بالأمم المتحدة ومرافقيه يمسكون يده في أواخر العام الماضي.

وخضع الرئيس التركي، الذي سيبلغ من العمر 68 عاما الشهر المقبل، لعملية جراحية في الجهاز الهضمي بالمنظار في عام 2011، لكن لم ترد أنباء عن معاناته من أي حالة صحية أخرى.

من جانبها، تابعت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر وحاولت الحصول على تصريحات من الطبيب إلا أنّه رفض التعليق بالنفي أو التأكيد.