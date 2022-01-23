أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات موثوقة عن ارتفاع عدد الشركات المغلقة في تركيا بنسبة 145 بالمائة خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

تمر الشركات في تركيا بأوقات عصيبة، في ظل تقلبات أسعار الصرف وتأثيرات جائحة كورونا، حيث تضطر معظمها للإغلاق.

وبحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، ارتفع عدد الشركات التي أغلقت في شهر ديسمبر بنسبة 145.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 4 آلاف و57 شركة.

ويمكن اعتبار 3 آلاف و94 شركة من الشركات التي تم إغلاقها شركات ذات رأس مال محدود. بعبارة أخرى، 76٪ من الشركات التي تم إغلاقها هي شركات صغيرة الحجم.

الشركات المغلقة في الغالب تعمل في تجارة الجملة والتجزئة. بحسب البيانات تم إغلاق 1179 شركة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في ديسمبر.

وفي قطاع البناء والتشييد، الذي يعاني من أزمة ديون منذ فترة طويلة، تم إغلاق 642 شركة في ديسمبر. وبحسب بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، فإن ديون قطاع البناء والبالغة 30.1 مليار ليرة تتبع البنوك.

ومن ناحية أخرى، أصبحت الواردات التي قدمتها الصناعة التحويلية لمواصلة الإنتاج أكثر تكلفة، ومع ذلك فإن حصة الواردات في الإنتاج كبيرة لدرجة أن نصيب الواردات الوسيطة من إجمالي الواردات يبلغ حوالي 80 في المائة.

وأدت الزيادة في تضخم المنتجين إلى قيام 526 شركة تعمل في قطاع التصنيع بإغلاق أبوابها في ديسمبر.