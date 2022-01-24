أنقرة (زمان التركية) – نددت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار، باعتقال صحفية وتهديد مغنية من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إن حكومة حزب العدالة التنمية تمارس ضغطا على النساء، لأنها تعتبرهم بلا قيمة.

تصريحات أكشنار جاءت تعليقا على قرار اعتقال الصحيفة التركية، ساداف قاباش، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلا عن تهديد أردوغان للمطربة، سازان أقصو، بقطع لسانها.

وأوضح أكشنار أن حكومة الرئيس التركي أردوغان، تحاول تخويف الجميع، وأن تصرفاتها تعكس مخاوف الحزب الحاكم من الخسارة.

وأضافت أكشنار: “ماذا يفعل من يدرك أنه سيخسر؟ يحاول الترهيب، ويميل إلى استخدام القوة. سلطة الدولة في أيديهم. لقد استغلوا القانون. إنهم يخيفون المعارضة. هدفهم هو تخويف الجمهور والمعارضة والناخبين من خلال – قمع- سازان أقصو وساداف قاباش”.

وأكدت أكشنار أن الحكومة تمارس الضغط على الجميع، وتتبع سياسة القمع العامة، ولأنها ترى النساء ضعيفة وبلا قيمة، فتمارس عليهن المزيد من الضغوط الوحشية.

وأشارت أكشنار إلى أن حكومة أردوغان ستخسر، وهي تعرف أنها ستخسر وستغادر البلاد، وبسبب ذلك يحاولون غرس الخوف.

وشددت أكشنار على أن واجبهم هو التحلي بالصبر ضد تحركات القمع والترهيب هذه.