أنقرة (زمان التركية) – وجه أعضاء منصة موالية لحزب العدالة والتنمية في تركيا تهديدات للمطربة الشهيرة سيزين أكسو بـ”إطلاق الرصاص” على رأسها هي ومن يدافع عنها.

رفع أعضاء منصة الشهداء والمحاربين في 15 يوليو 2016 شكوى جنائية ضد المطربة سيزين أكسو، بدعوى إهانتها للنبي آدم عليه السلام في أغنية قالت فيها: “نحن ذاهبون لنهاية العالم، أبلغوا السلام للجاهليْن آدم و حواء”، وفق كلمات الأغنية.

وقال أعضاء المنصة خلال مؤتمر صحفي بعد رفع الشكوى: “فليعلم هؤلاء إننا سنطلق الرصاص على رؤوسهم، وسنداهمهم في أوكارهم مثلما داهمنا أوكار ومعسكرات حزب العمال الكردستاني الإرهابي في جبال قنديل بشمال العراق.. ونقول ذلك مرة أخرى لمن يدافعون عنها”.

تأتي تلك التهديدات بعد تهديد أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه، حيث قال بعد صلاة الجمعة: “لا يمكن لأحد أن يسيء إلى سيدنا آدم عليه السلام.. مهمتنا هي قطع لسان من يتطاول على آدم عليه السلام”، وفق قوله.